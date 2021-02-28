Окупанти відкривали вогонь із гранатометів біля двох населених пунктів

Російсько-окупаційні війська станом на 17 годину 28 лютого тричі обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

"Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл в напрямку українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецького російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

У відповідь на обстріли противника, українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже чотири гектари території в районі проведення ООС та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

У штабі відзначили, що загалом протягом минулого тижня спостерігається як збільшення кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ, так і зміну їх особливості – від провокативних до прицільних. Особливо інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури були зафіксовані в районах населених пунктів Піски, Світлодарськ та Водяне. За тиждень було зафіксовано 66 обстрілів. Офіцери Української сторони СЦКК оперативно реагували та надавали запити до СММ ОБСЄ на запровадження режиму «Тиша».

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Також були випадки обстрілів російськими найманцями населених пунктів на непідконтрольній уряду України території та одночасному запиту на запровадження режиму «тиша». Одразу, за допомогою підконтрольних ЗМІ, ці обстріли висвітлювали, як з боку ЗСУ. Здійснюючи обстріл околиць населеного пункту Оленівка, що на непідконтрольній Уряду України території, за допомогою фото та відеорепортажів, підконтрольні РФ ЗМІ, продукували фейк про застосування озброєння зразку НАТО, а саме міномету калібром 60 мм і, як висновок, про постачання США летального озброєння Україні.

Протягом тижня збройні формування РФ застосовували протипіхотні міни ПОМ-2, дистанційно заміновуючи населені пункти. У результаті поранення місцевий мешканець Хутору Вільний, який помер від отриманих ран у лікарні.

Як і раніше, цього тижня мало місце перешкоджання роботі патрулям СММ ОБСЄ. Мотивуючи забороною від своїх командирів, відсутністю попереднього узгодження чи просто надуманою небезпекою, представники ЗФ РФ та їх найманці затримували рух, або і зовсім не дозволяли патрулям СММ ОБСЄ виконувати свою місію. Ці порушення були відображені у щоденних звітах ОБСЄ.

Також у своїх звітах вони фіксували недотримання Мінських домовленостей щодо розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення та меж відведених місць зберігання.