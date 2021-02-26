СБУ почала розслідування теракту в Хуторі Вільному
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередніми даними, терористи здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 на території житлового сектору селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району. Від вибуху однієї з них на подвір’ї приватного домоволодіння загинув місцевий житель.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2, які після проведення експертиз будуть долучені до матеріалів відповідного кримінального провадження.
Досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт, який призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України здійснюватиметься під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
ПОМ-2 – протипіхотна міна осколкової натяжної дії, виробництва СРСР та РФ. Встановлюється тільки засобами дистанційного мінування.
Використання цього засобу ураження заборонено відповідно до Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення від 3 грудня 1997 року.
Як повідомлялось, у районі населеного пункту Золоте-4 (Хутір Вільний) 23 лютого 74-річний місцевий мешканець, зачепившись за один з датчиків міни, підірвався на території власного домоволодіння. Від отриманих множинних вогнепальних осколкових поранень він помер у лікарні.
Фото: ssu.gov.ua