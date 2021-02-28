Окупанти за добу дев'ять разів зривали «тишу» на Донбасі

За минулу добу, 27 лютого, російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим тиші.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Так, вчора, 27 лютого, противник здійснив дев'ять порушень та використав заборонені Мінськими домовленостями види озброєння, водночас здійснюючи запит до СММ ОБСЄ на встановлення режиму «Тиша», - зазначається у повідомленні.

В районі населеного пункту Луганське окупанти відкривали прицільний вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву на міні ПОМ-2 отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненому оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Неподалік Миронівського окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, а поблизу Південного - ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Широкиного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поруч Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета. В передмісті Мар’їнки українськими воїнами було зафіксовано кілька пострілів снайпера.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населених пунктів Зайцеве та Водяне. Тут збройні формування Російської Федерації здійснили прицільні постріли в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Також, з боку російсько-окупаційних військ продовжується систематичне перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях. Так на блокпосту поблизу населеного пункту Оленівка окупанти дозволили рух патрулю Місії ОБСЄ лише після тривалої затримки.

Традиційно провокації з боку проросійських найманців супроводжувалися інформаційними фейками у соціальних мережах.

Метою дій противника було провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в обстрілах цивільної інфраструктури.

Також, на полігоні поблизу населеного пункту Тернове, патруль ОБСЄ зафіксував 22 танки різних модифікацій, що суперечить забороні розміщення ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. А також, в тому ж районі, були розміщені 6 самохідних гаубиць «Гвоздика» та 6 протитанкових гармат «Рапіра» з порушенням ліній відведення.

Станом на 7 годину ранку 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Фото: Міноборони України