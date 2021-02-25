На Донбасі – п'ять порушень «тиші», окупанти відкривали прицільний вогонь

Російські окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації в районі проведення операції Об’єднаних сил і п'ять разів порушили режим припинення вогню… Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - ще й зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя противник застосував проти українських захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного – станкові протитанкові гранатомети.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 24 лютого, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші на Донбасі.