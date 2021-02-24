Спостерігачі ОБСЄ знову виявили невідведені «Гради» на окупованому Донбасі

СММ ОБСЄ виявила 15 одиниць реактивних систем залпового вогню типу "Град", розміщених із порушенням ліній відведення в окупованих районах Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 43/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 23 лютого.

Згідно зі звітом, безпілотник Місії виявив 19 лютого шість реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні російських окупаційних військ біля н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька). Ще вісім "Градів" було зафіксовано 20 лютого біля н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська). Окрім того, одна РСЗВ на порушення Мінських домовленостей перебувала на полігоні біля н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).

Патруль СММ також виявив 22 лютого вісім буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) у житловому районі на південній околиці Луганська.

Поруч із цим, як зазначається у звіті, на полігонах російських окупаційних військ на Донбасі - за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння - спостерігачі виявили 21 танк, 23 гаубиці, три зенітні ракетні комплекси та три міномети.

Як повідомляв Укрінформ, патруль СММ ОБСЄ зафіксував у неділю 21 реактивну систему залпового вогню типу "Град", розміщену з порушенням ліній відведення неподалік Хрустального на окупованій Луганщині.