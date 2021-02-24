ОБСЄ нарахувала за добу 88 порушень «тиші» на Донбасі

ОБСЄ нарахувала за добу 88 порушень «тиші» на Донбасі

Звіт
Укрінформ
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 22 лютого, 88 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та жодного - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 43/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 23 лютого.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 88 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження», - вказується у звіті.

Як уточнюється, усі порушення, крім одного, сталися в західному напрямку від Петровського району Донецька (непідконтрольний урядові, 15 км на південний захід від центру міста), а також на захід від н. п. Олександрівка (непідконтрольний урядові, 20 км на південний захід від Донецька).

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Добою раніше, за даними спостерігачів, у Донецькій області сталося 10 порушень режиму «тиші».

«У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню», - поінформували в СММ.

Зазначається, що за попередню добу в цій області було зафіксовано 60 таких порушень.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в Донецькій та Луганській областях 10 603 порушення режиму припинення вогню.

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