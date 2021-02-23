Стало відоме ім'я бійця, який загинув учора на Донбасі

У зоні воєнних дій на сході України загинув житель Ічнянського району Чернігівщини, старший солдат-контрактник Сергій Петраускас.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Чернігівського обласного територіального центру комплектування на соціальної підтримки, передає Укрінформ.

«22 лютого внаслідок обстрілу із ручного протитанкового гранатомета загинув наш земляк - уродженець Ічнянського району старший солдат військової служби за контрактом Сергій Петраускас», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Петраускас тривалий час служив за контрактом в Ічнянському районному військкоматі. У жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі, за власним бажанням перевівся на службу в 72-гу окрему механізовану бригаду ім. Чорних Запорожців. Загинув у результаті порушення збройними формуваннями РФ перемир’я в районі Авдіївки на Донбасі.

У грудні минулого року військовослужбовцю виповнилося 43 роки. Без сина, чоловіка і батька лишились мати, дружина, дві доньки та син.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 22 лютого, на Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один український військовий, двоє зазнали поранень. Від початку доби 23 лютого загинув ще один боєць, також один поранений.