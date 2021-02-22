Таран виступає за створення військової поліції

Створення військової поліції із повноваженнями здійснення досудового слідства могло би прискорити розслідування багатьох випадків, які трапляються на Донбасі.

Про це міністр оборони Андрій Таран заявив на пресконференції в Укрінформі.

«Військова служба правопорядку не має права проводити досудове слідство. Саме тому в тому році був розроблений проєкт закону про військову поліцію, в якому передбачено можливість надання права на проведення досудового слідства», - сказав Таран.

За його словами, нині, якщо загинув військовий, всі «відходять та чекають на прибуття органів правопорядку, зокрема Міністерства внутрішніх справ, щоб вони саме проводили розслідування, проводили досудове слідство». При цьому втрачається багато часу.

Глава МОУ зауважив, що це одна з причин, чому імена загиблих захисників суспільство дізнається іноді із затримкою.

«Я безпосередньо стикнувся з пожежею на території Луганської області, коли вже був випадок загибелі, та стикаюся з причинами затримки цієї інформації. На теперішній час Збройні сили України не мають повноваження на проведення досудового слідства. Ми знайшли - там підірвався БМП, загинув військовослужбовець ЗСУ. І все, ми на цьому зупинилися. І що там далі? Ніхто не може навіть рухатися», - навів приклад міністр оборони.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони розробили законопроєкт «Про Воєнну поліцію» на виконання указу Президента Володимира Зеленського, проте до нього висловили зауваження кілька відомств, зокрема Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та ДБР.