Штаб ООС розвінчав російський фейк про наступ українських військ на Донбасі

Штаб ООС розвінчав російський фейк про наступ українських військ на Донбасі

Укрінформ
Підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил жодних наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба ООС у Фейсбуці.

Як зазначається, другий день поспіль збройні формування Російської Федерації ведуть прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, грубо порушуючи раніше досягнуті домовленості. Лише за останню добу окупанти випустили в напрямку позицій ЗСУ близько 80 мін зазначеного калібру.

Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції, а й будинки місцевих мешканців. Так, сьогодні близько 5 години ранку, внаслідок обстрілу населеного пункту Новгородське було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

Читайте також: Українська розвідка контролює кожну снайперську групу окупантів - Данілов

А вже за кілька годин противник здійснив обстріл наших позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного.

"Водночас, у соціальних мережах шириться проросійський контент, що такі дії російсько-окупаційних військ цілком виправдані, оскільки за їхніми даними, українські війська пішли у наступ. Офіційно повідомляємо, що підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил ніяких наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю наших військовослужбовців і неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Кожен командир має миттєво ухвалювати рішення про доречність відкриття вогню – секретар РНБО

Таким чином, російсько-пропагандистські канали вкотре умисно поширюють неправдиву інформацію, аби дискредитувати українських воїнів та уникнути відповідальності за скоєні злочини.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 19 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-