Кожен командир має миттєво ухвалювати рішення про доречність відкриття вогню – секретар РНБО

Кожен командир має миттєво ухвалювати рішення про доречність відкриття вогню, якщо є загроза життю військовослужбовців.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожен командир має приймати власне рішення в межах своєї компетенції. Якщо йдеться про загрозу життю військовим, кожен командир має право прийняти рішення про відкриття вогню у відповідь», - зазначив Данілов.

Він додав, що у разі небезпеки для життя військовослужбовців таке рішення ухвалюється миттєво.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська постійно порушують режим припинення вогню. Зокрема, СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 16 лютого, десять випадків порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 29 - на Луганщині.