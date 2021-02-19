Військових у районі ООС не штрафують за вогонь у відповідь - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до військовослужбовців у районі проведення Операції об’єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь не застосовуються.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання народних депутатів під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До військовослужбовців у районі проведення операції об’єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються”, - заявив Шмигаль.

За його словами, “для створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я особового складу, який бере участь у заходах відсічі та стримуванні військової агресії Російської Федерації, запроваджено виплату відповідної грошової винагороди військовослужбовцям Збройних сил України”.

“Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць”, - пояснив Шмигаль.

Прем’єр додав, що до порушень відносяться: вчинення військового адміністративного правопорушення, адміністративного порушення, наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни і травмування через порушення заходів безпеки, суїцидів, невиправданих бойових втрат серед особового складу, відкриття вогню без наказу відповідного командира, начальника, крім випадків військової необхідності.

“Це ті параметри, які внесені у відповідні документи Міністерства оборони”, - наголосив Шмигаль.

Також він поінформував, що Кабінет Міністрів України ухвалює необхідні рішення на виконання закону “Про державне оборонне замовлення”.

“Стосовно актів на виконання закону "Про державне оборонне замовлення", всі вони приймаються Кабінетом Міністрів у відповідності до закону і термінів, в які цей закон був прийнятий Верховною Радою України. У прикінцевих положеннях кінцева дата визначена 1 квітня. В цю середу, позавчора, було прийнято 7 відповідних актів. До цього був прийнятий ряд відповідних актів, тому всі акти уряду, які мають бути прийняті на виконання положень закону про оборонні державні оборонні закупівлі, розробляються і приймаються вчасно”, - запевнив Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що Міністерство оборони видало наказ №330, який, нібито, вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі.