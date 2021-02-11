Дрони ОБСЄ минулого року 70 разів потрапляли під обстріли на Донбасі – глава місії

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на Донбасі в часи пандемії покладається здебільшого на повітряне спостереження з дронів, однак за останній рік ці апарати піддавалися обстрілам близько 70 разів.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У 2020 році безпілотні літальні апарати СММ ставали мішенню для обстрілу близько 70 разів, й приблизно в 700 випадках піддавалися завадам GPS-сигналів. Такі дії неприпустимі за жодних обставин», - наголосив представник спостережної місії.

Він підкреслив, що за нинішніх епідеміологічних умов СММ покладається, головним чином, на технічні засоби спостереження, щоби компенсувати зменшення можливостей наземного патрулювання.

«Це здійснює дуже шкідливий вплив на операції місії»,- наголосив Чевік.

Крім того, представник СММ ОБСЄ позитивно відзначив введення в липні минулого року режиму припинення вогню на лінії розмежування. За його словами, це допомогло зменшити кількість жертв серед цивільних.

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«За наявності політичної волі та її відображення на місцях ситуація може покращитися, особливо для цивільного населення, яке страждає від конфлікту», - зауважив Чевік.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Рада Безпеки ООН проводить засідання, присвячене черговій річниці укладення Мінських угод. Серед членів Радбезу в засіданні також беруть участь представники секретаріату ООН, місії ОБСЄ, а також делегації України й Німеччини.