Міноборони думає, що робити із недобудованим крейсером «Україна»

Міністерство оборони ініціювало розгляд питання щодо подальшої долі недобудованого ракетного крейсера «Україна».

Про це сказав перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко на пресбрифінгу в Укрінформі.

"На сьогодні Міністерством оборони ініційовано розгляд урядового рішення щодо подальшої долі цього крейсера ("Україна" - ред.), тому що він не потрібен Збройним силам", - сказав Іващенко.

За його словами, є декілька варіантів, що може бути з крейсером. Зокрема, варіант демілітаризації судна логічний, проте не є економічно доцільним. Адже кошти, які можна буде отримати від реалізації окремих частин корабля, не перекриють витрати на демонтаж та утилізацію. Водночас подальше утримування крейсера на Миколаївському суднобудівному заводу також призводить до значних фінансових втрат, а вивести корабель з заводу можливо лише після проведення днопоглиблювальних робіт. Перетворювати крейсер на музей також недоцільно, зазначив урядовець.

"Найдоцільнішим було б після ґрунтовної роботи фахівців із залученням концерну "Укроборонпром" і Міністерства оборони, передусім Військово-морських сил, прийняти рішення щодо того, що з цього крейсера можна використати в інтересах Військово-морських сил, що потрібно демонтувати, провести оцінку технічного стану та тих робіт, які потрібно здійснити, щоб ставити питання про його подальшу реалізацію", - зауважив Іващенко.

Як повідомлялося, ракетний крейсер "Україна" був спущений на воду 30 років тому. Багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%.

Нині судно стоїть біля причальної стінки ДП "Миколаївський суднобудівний завод" і потребує значних коштів на утримання - за останні майже шість років підприємство витратило на це 88,5 млн грн. Якщо роботи з утримання не будуть проводитись, судно може затонути, що призведе до екологічної катастрофи, забруднення акваторії річки Інгул, Південний Буг та Чорного моря.

Ракетний крейсер, який розроблявся у 1970-их роках для знищення авіаносців в океані, вже не здатний ефективно діяти у сучасних умовах. Він не придатний для застосування у Чорному та Азовському морях. Розмова про його демілітаризацію триває останні кілька років. Проте питання залишається невирішеним.