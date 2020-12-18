На утримання крейсера «Україна» витратили вже 88 мільйонів, демонтаж очікують 2021 року

Державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод» за останні майже шість років витратило на утримання ракетного крейсера "Україна" 88,5 млн грн і розраховує, що процес його демонтажу розпочнеться вже наступного року.

Про це повідомив генеральний директор заводу Валерій Калашников, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу під час брифінгу за участю керівника ДК «Укроборонпром» Юрія Гусєва.

«Загальна сума заборгованості Міністерства оборони України за утримання недобудованого крейсера на заводі з 1 січня 2015 року по 1 жовтня 2020 року склала 88 млн 500 тис. грн. Це наші затрати на його обслуговування. Зараз ДК «Укрборонпром» підготував постанову Кабінету Міністрів щодо демілітаризації цього крейсера. Вона буде підписана, я в цьому не сумніваюся, і ми будемо працювати в цьому напрямку вже в наступному році. Вірніше, це буде демонтаж із крейсера того обладнання, яке необхідно кораблям, які зараз служать у ВМСУ», - сказав Калашников.

Він наголосив, що Укроборонпром виділив певні кошти на «зимове утримання» крейсера. Проте суму Калашников не озвучив.

Як повідомлялось, наразі завод перебуває у стадії процедури банкрутства. Відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області, загальний розмір його кредиторської заборгованості становить 829 млн 678 тис. грн.

Ракетний крейсер "Україна" був спущений на воду 30 років тому. Багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%. Нині судно розташоване біля причальної стінки ДП "Миколаївський суднобудівний завод" і потребує значних вкладень на його утримання. ВМС як бойова одиниця він не потрібен, бо має застаріле обладнання і саме цільове його призначення також наразі недоцільне. Розмова про його демілітаризацію триває вже останні кілька років. Проте питання залишається невирішеним.