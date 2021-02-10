Українських військових тренують інструктори з дев’яти країн

В Україні діють чотири іноземні тренувальні місії та окремі інструктори з іще п’яти країн, які опікуються вдосконаленням знань і навичок українських військовослужбовців.

Про це заявив у череду начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Корнійчук на семінарі ОБСЄ високого рівня з військових доктрин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позитивним прикладом є діяльність в Україні починаючи з 2015 року тренувальних місій провідних країн світу для підвищення оперативних і бойових спроможностей підрозділів Збройних сил України. Наразі в нашій державі розгорнуто чотири такі місії – американська, британська, канадська та литовська. Поряд з ними інструктори від ще п’яти країн здійснюють підготовку особового складу українського війська", - зазначив Корнійчук.

За його словами, лише у межах JMTG-U (Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна) за участю інструкторів з США підготовлено 13 батальйонів (батальйонно-тактичних груп) та 8 бригад загальною чисельністю понад 9 тис. осіб.

Начальник Генштабу поінформував, що за останні п’ять років за участю британських інструкторів (операція "Орбітал") підготовлено понад 22,5 тис. військовослужбовців ЗСУ. Канадські інструктори (операція "Юніфайєр") допомогли з підготовкою ще понад 15 тис. українських військовослужбовців.

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"Литовська ж тренувальна місія допомагає нам готувати особовий склад Сил спеціальних операцій та механізованих, десантно-штурмових підрозділів, а також снайперів. Актуальним завданням цієї місії є виховання лідерів із старшинсько-сержантського складу", - зауважив Корнійчук.

Водночас він вказав на циклічний та багаторівневий характер цього процесу. "Підрозділи, які пройшли підготовку у рамках іноземних тренувальних місій, виконують бойові завдання в операції Об’єднаних сил на Донбасі і, збагачені бойовим досвідом, знову повертаються для проходження нового циклу підготовки", - зауважив генерал-лейтенант.

Окремо начальник Генштабу ЗСУ відзначив всебічну консультативно-дорадчу або менторську допомогу - від стратегічного (Група радників стратегічного рівня – DRAB) до тактичного рівнів, - що надається іноземними партнерами для напрацювання концептуальних засад розвитку української армії, керівних документів за різними напрямами діяльності.

"Сьогодні десятки іноземних радників та інструкторів передають нам міжнародний досвід, дозволяючи уникнути можливих помилок на складному шляху реформ. За їхньою допомогою ми суттєво просунулись на напрямку виконання завдання з трансформації системи об’єднаного керівництва сил оборони та управління Збройних сил України", - наголосив Корнійчук.