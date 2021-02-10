Україна планує перейти до участі в навчаннях НАТО на рівні підрозділів

Після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями Україна прагне активізувати свою участь у навчаннях Альянсу вже не на рівні штабних офіцерів та спостерігачів, а на рівні підрозділів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у середу начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Корнійчук у ході свого виступу на семінарі ОБСЄ високого рівня з військових доктрин на тему: “Співробітництво України з державами-партнерами

в умовах зростання безпекових загроз”.

"Важливим елементом нашої взаємодії з іноземними партнерами є участь у багатонаціональних навчаннях, у тому числі в навчаннях НАТО, які проводяться за сценаріями у рамках статті 5 Північноатлантичного договору. Сьогодні, після набуття Україною статусу партнера Альянсу з розширеними можливостями, ми прагнемо активізувати нашу участь в таких навчаннях та перейти від участі на рівні штабних офіцерів та спостерігачів до участі на рівні підрозділів", - заявив він.

На цьому тлі начальник Генштабу ЗСУ вказав на минулорічний досвід проведення в Україні стратегічних командно-штабних навчань “Об’єднані зусилля – 2020”. "Вперше у таких навчаннях взяли участь підрозділи країн-партнерів, які, я переконаний, отримали цінний досвід спільних дій з українськими військовими", - заявив Корнійчук.

Начальник Генштабу вказав на поставлену мету з реформування Збройних Сил України та сил оборони держави "відповідно до сучасних стандартів, нарощування їх спроможностей та здатності діяти спільно з військовими формуваннями держав-партнерів під час міжнародних операцій та місій". "Одним із вкрай важливих аспектів при цьому є забезпечення виконання українською стороною військових критеріїв, необхідних для набуття Україною повноправного членства в Північноатлантичному альянсі", - заявив він.

Окремо Корнійчук відзначив важливість міжнародної матеріально-технічної допомоги, яка надається Україні партнерами на двосторонньому рівні, а також у рамках проєктів трастових фондів.

"Починаючи з 2014 року, уряд США виділяє для потреб ЗС України як міжнародну технічну допомогу озброєння та військову техніку за номенклатурами товарів, які є високотехнологічними, не виробляються національним оборонним комплексом або є критичними. Зокрема, це кораблі, летальна зброя та боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, радіолокаційні станції, прилади нічного бачення та оптичні засоби, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне майно та багато іншого", - зазначив він.

Щодо цільових трастових фондів НАТО для України, то вони, за словами начальника Генштабу, "є потужним практичним механізмом співробітництва для нарощування оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації ЗС України". Всього було засновано 8 таких трастових фондів НАТО із загальним очікуваним бюджетом понад 40 млн євро. Вони допомагають процесу реформування системи логістики, удосконалення системи командування, управління, зв’язку та комп’ютеризації, фізичній реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених за роки агресії.

"У цілому ж слід констатувати, що військова співпраця з нашими іноземними партнерами значною мірою допомагає нам просунутись на шляху реформ українського війська та досягти визначених керівництвом держави цілей і врешті решт – сприяє забезпеченню національної безпеки в сучасних умовах", - заявив Корнійчук.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО та надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.