Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї

Російські окупаційні війська станом на 17.00 9 лютого двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На прицільні обстріли зі сторони противника Об’єднані сили давали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.