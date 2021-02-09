Окупанти обстріляли українські позиції біля Пісків

Російські окупаційні війська станом на 12.00 9 лютого один раз порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Піски. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», - повідомила речниця.

За словами Шевченко, ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски. Про факти порушення режиму припинення вогню було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.