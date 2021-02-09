Військові пострілами зупинили авто, що проривалося через блокпост на Донбасі, водій загинув

На Донеччині в районі населеного пункту Вікторівка учора, 8 лютого, близько 12 години дня, військові пострілами зупинили авто, яке намагалося прорватися через блокпост механізованого батальйону.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр Операції об'єднаних сил, передає Укрінформ.

Як зазначили у пресцентрі ООС, цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи, на вимогу зупинитися не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження.

Обидва цивільні, водій та пасажир ВАЗу, отримали вогнепальні поранення. Працівники медичного пункту механізованого батальйону надали їм першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. На жаль, водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.