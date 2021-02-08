Окупанти застосували 120-мм міномети - ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Об'єднаних сил.
У вечірньому зведенні зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.
Повідомляється, що на прицільні обстріли з боку противника українські військовослужбовці давали адекватну відповідь.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - заявили у пресслужбі ОС.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.