Окупанти застосували 120-мм міномети - ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Російські окупаційні війська станом на 17.00 8 лютого двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Повідомляється, що на прицільні обстріли з боку противника українські військовослужбовці давали адекватну відповідь.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - заявили у пресслужбі ОС.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.