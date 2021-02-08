У Дніпрі лікарі рятують бійця, який підірвався на Донбасі

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І.Мечникова рятують 25-річного пораненого з мінно-вибуховою травмою, якої він зазнав 6 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко у Фейсбуці.

Риженко поінформував, що 25-річний Ілля родом з Нікополя, зазнав поранення 6 лютого близько 17.00. Його евакуювали авіацією з мобільного госпіталю.

За словами гендиректора лікарні, у пораненого струс головного мозку, перелом стінок гайморових пазух, кісток лицевої частини черепа, опіки обличчя та шиї другого Б ступеня (8% поверхні тіла), опіки верхніх дихальних шляхів, множинні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок, закрита травма грудної клітки, забій легень.

Пацієнта прооперовано з приводу роздренованого пневмотораксу, йому видалили осколки з очей.

Стан пораненого залишається тяжким, він перебуває на апараті штучної вентиляції легень, на медикаментозній седації, зазначив Риженко.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого в районі населеного пункту Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Загинули старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третього військовослужбовця госпіталізовано.