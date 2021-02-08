Окупанти чотири рази відкривали вогонь, поранений український військовий

За минулу добу окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр ООС.

«Протягом минулої доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї. В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Читайте також: Окупанти зі снайперської зброї поранили військового біля Новомихайлівки

Від початку поточної доби, 8 лютого, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.