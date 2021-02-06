На Донбасі окупанти десять разів порушили «тишу», двоє бійців поранені

Протягом поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували десять порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Пісків – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по українських позиціях зі стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний", - додали у штабі.

На цьому напрямку поблизу Луганського противник також здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.