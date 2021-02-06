На Донбасі окупанти десять разів порушили «тишу», двоє бійців поранені

На Донбасі окупанти десять разів порушили «тишу», двоє бійців поранені

Укрінформ
Протягом поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували десять порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Пісків – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по українських позиціях зі стрілецької зброї.

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"Унаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний", - додали у штабі.

На цьому напрямку поблизу Луганського противник також здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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