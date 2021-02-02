Російські вояки приїхали з перевіркою до бойовиків на Донбас - розвідка

‌У‌ ‌з’єднаннях‌ ‌і‌ ‌частинах‌ першого та другого армійських корпусів ‌окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 1 лютого розпочалась перевірка ‌ ‌комісією‌ ‌8-ї‌ ‌армії‌ ‌ Південного‌ ‌військового‌ ‌округу‌ ‌ЗС‌ ‌РФ.‌

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

‌«З‌ ‌1‌ ‌лютого‌ ‌у‌ ‌з’єднаннях‌ ‌і‌ ‌частинах‌ першого та другого армійських корпусів ‌продовжує‌ ‌роботу‌ ‌комплексна‌ ‌комісія‌ ‌8-ї‌ ‌армії‌ ‌ Південного‌ ‌військового‌ ‌округу‌ ‌ЗС‌ ‌РФ.‌ ‌Особливу‌ ‌увагу‌ ‌комісія‌ ‌приділяє‌ питанням‌ ‌матеріально-технічного‌ ‌забезпечення‌ ‌артилерійських‌ ‌і‌ ‌мінометних‌‌ підрозділів‌ ‌та‌ ‌їх‌ ‌готовності‌ ‌до‌ ‌виконання‌ ‌завдань‌ ‌за‌ ‌призначенням», - повідомила Шевченко.‌

За її словами, під час ‌перевірки‌ ‌комісією‌ ‌готовності‌ ‌чергових‌ ‌вогневих‌ ‌засобів‌ ‌здійснюється‌ ‌переміщення‌ ‌броне‌‌груп‌ ‌противника‌ ‌на‌ ‌завчасно‌ ‌підготовлені‌ позиції‌ ‌з‌ ‌подальшим‌ ‌маскуванням‌ ‌техніки.‌

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня Збройні сили РФ почали навчальні маневри поблизу кордонів України. Зокрема, понад 800 військовослужбовців та близько 200 одиниць військової техніки задіяні у маневрах, які проводить 20-а загальновійськова армія Західного військового округу. 20-а загальновійськова армія вважається одним з найбільших об'єднань Збройних сил РФ. Штаб армії розташований у Воронежі, що неподалік кордону з Україною.