Окупанти блокують коридори до п’яти КПВВ на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Державну прикордонну службу, фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно, «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором.

У повідомленні також зазначається, що другий тиждень поспіль відстежується збільшення пасажиропотоку в контрольному пункті «Станиця Луганська». Із завершенням локдауну кількість пропущених громадян зросла удвічі. Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію оформили 4 290 осіб, на контрольовану територію – 4 418 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 107 громадян та 17 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 158 осіб та 26 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

Крім того, російсько-окупаційні війська не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Прикордонники також нагадали, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Так, під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

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Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

фото: ДПСУ