Україна заявила в ТКГ про запуск «автобусів-човників» на КПВВ Донбасу

Тристороння контактна група провела відеозустріч на рівні глав делегацій, консультації відбуваються в робочому режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на стоінці Української делегації в ТКГ у Фейсбуці.

“3 лютого, в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Це засідання відбулося у скороченому варіанті, сторони заслухали звіти координаторів робочих підгруп, дебати не проводилися у зв’язку з особистими обставинами спецпредставника глави ОБСЄ пані Х.Ґрау. Замість неї засідання проводив її заступник пан Ремі Дюфло. У цілому, слід зазначити, що консультації відбуваються в робочому режимі”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, зокрема, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів:

- збереження режиму припинення вогню;

- безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,

- звільнення утримуваних осіб,

- розблокування російською стороною роботи КПВВ,

- фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

- фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

- забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Також повідомляється, що українська делегація підкреслює, що основні технічні умови, необхідні для відновлення повноцінної роботи КПВВ «Щастя» та «Золоте», будуть виконані урядом України “ініціативно”.

“Мова йде, зокрема, про надання урядом України автобусів-човників, що мають перевозити пасажирів через лінію розмежування та матеріального та технічного забезпечення їх роботи”, - пояснили в делегації.

Також продовжується обговорення технічних умов відновлення ремонтних робіт на ГРС у Мар’янці, про яке сторони домовилися на попередніх зустрічах.

Водночас українська сторона стурбована невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території ОРДЛО, відповідно до запиту, який надіслало керівництво організації наприкінці минулого року.