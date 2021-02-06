Канадські військові вчать нацгвардійців створювати навчальні програми за стандартами НАТО

У Міжнародному центрі Національної гвардії України(НГУ) на Київщині триває третій навчальний модуль курсу підготовки офіцерів з планування та розробки навчальних програм (TDO) і вдосконалення системи підготовки за стандартами НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МВС України.

Зазначається, що офіцери Головного управління, Національної академії, Навчального центру та Міжнародного центру підготовки підрозділів Нацгвардії продовжують навчання у канадських колег з операції «UNIFIER» з метою, зокрема запровадити багаторівневу підготовку у Нацгвардії і наблизити її до стандартів НАТО.

«Національна гвардія України іде вперед великими кроками, швидко розвивається і впровадження системного підходу та вдосконалення існуючої системи підготовки, звичайно ж, буде однією зі складових сумісності зі стандартами НАТО», – наголосила офіцер з розробки програм підготовки Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні капітан Люсі Стендіш-Джонс.

Під час першого та другого навчальних модулів курсу гвардійці вивчали техніки та методики викладання матеріалу, визначення методів розробки, контент навчальних програм, аналіз та предмет діяльності планування. Під час третього модуля головна увага буде зосереджена на вивченні розробки, проведення, оцінювання і затвердження навчальних програм.

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Канадські військові планують проведення четвертого (фінального) модуля навчання безпосередньо за місцем проходження служби кожного з учасників. Там слухачі курсу будуть працювати над покращенням освітнього процесу в Національній гвардії України та його відповідності професійним вимогам, а також займатимуться розробкою системи для впровадження вивченого матеріалу у підготовку підрозділів та покращенням оперативної сумісності з силами НАТО.

Фото: mvs.gov.ua