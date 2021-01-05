Нацгвардійці з січня можуть проходити тест на COVID у своїх військових частинах

Нацгвардія здійснила закупівлю обладнання для проведення ІФА-тестування особового складу НГУ на COVID-19 в лабораторіях медпунктів військових частин, і з січня 2021 року ці лабораторії запрацювали на повну потужність.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ у Фейсбуці.

«Відтепер гвардійці можуть проходити тестування на COVID-19 у своїх військових частинах», - йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що у грудні 2020 року в Національній гвардії було здійснено закупівлю обладнання для проведення ІФА-тестування особового складу НГУ на COVID-19 в лабораторіях медпунктів військових частин.

«На цей час проведено його монтаж та комплектування розхідними матеріалами, навчено персонал та проведено перші лабораторні дослідження у тестовому режимі. З січня 2021 року ці лабораторії запрацювали на повну потужність», - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158. За минулу добу госпіталізовано – 1 526 осіб; летальних випадків – 73; одужало – 4 693 особи; здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).