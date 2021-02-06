Окупанти шість разів зірвали «тишу», біля Новомихайлівки для мінування застосували БПЛА

Протягом минулої доби, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2. Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», - ідеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

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Від початку поточної доби, 6 лютого, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як зазначається, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед військових ЗСУ немає.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - наголошують у штабі ООС.

Окрім того, минулої доби, 5 лютого, представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 96 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4693 транспортні засоби та 4646 осіб. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 683 особи, на підконтрольну територію прибули 475 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 72 і 62 особи відповідно.

Фото: ООС