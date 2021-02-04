Окупанти порушили «тишу» під Гнутовим і Водяним - стріляли з гранатометів
Укрінформ
Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в зоні ООС спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було.
Від початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.