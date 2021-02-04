Окупанти порушили «тишу» під Гнутовим і Водяним - стріляли з гранатометів

"Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.