Окупанти порушили «тишу» під Гнутовим і Водяним - стріляли з гранатометів

Окупанти порушили «тишу» під Гнутовим і Водяним - стріляли з гранатометів

Укрінформ
Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в зоні ООС спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Читайте також: Російські вояки приїхали з перевіркою до бойовиків на Донбас - розвідка

Від початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-