Окупанти за добу чотири рази порушили «тишу» на Донбасі, поранений боєць ЗСУ

Протягом минулої доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, поранений український боєць.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-х мм міномету та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

У районі населеного пункту Кримське було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.