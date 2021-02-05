Більш ніж половина дітей на Донбасі живуть у бідності – ЮНІСЕФ

Кількість дітей, які зростають в бідності на Сході України через збройний конфлікт та наслідки коронавірусної пандемії, зросла з 36% до понад 50%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на конференції «Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України» повідомила голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер.

«За нашими даними, процент дітей, які живуть в бідності, збільшився з близько 36% до понад 50%», - сказала вона.

За словами пані Сільвандер, ситуація з бідністю викликана наслідками військового конфлікту, такими як відсутність роботи, відсутність транспорту і доріг, знищенням інфраструктурних об’єктів, а пандемія COVID-19 спричинила додатковий економічний тягар для вразливих груп населення.

Окрім того, представниця ЮНІСЕФу зазначила, що фонд спостерігає збільшення кількості дітей, що проживають у бідності, у порівнянні з такими ж дорослими.

«Сім’ї з кількома дітьми чи однією дитиною більш ймовірно зазнають бідності, особливо у ситуації COVID-19», - резюмувала Сільвандер.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представницею Юнісеф в Україні Лоттою Сільвандер наголосив на важливості розробки нових програм у співпраці з фондом, які захищають безпеку та права дітей.

Фото: Оксана Гаврилюк Facebook