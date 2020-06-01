Зеленський зустрівся з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лоттою Сільвандер та наголосив, що держава потребує нових програм у співпраці з фондом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У Міжнародний день захисту дітей Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лоттою Сільвандер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глава держави високо оцінив рівень співпраці між Україною та ЮНІСЕФ.

«Ми дуже вдячні ЮНІСЕФ за підтримку та співпрацю з Україною. Діти надихають нас робити світ кращим. У деяких наших дітей, особливо тих, хто належить до вразливих груп, є багато проблем. Нам потрібно більше програм з ЮНІСЕФ, і ми повинні докладати більше зусиль, щоб подарувати українській малечі щасливе дитинство, на яке вона заслуговує», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна потребує нових програм у співпраці з ЮНІСЕФ, які захищають безпеку та права дітей.

«Мені дуже приємно, що Україна приєдналася до Декларації про безпечні школи. Діти – це наше майбутнє, яким ми ризикуємо, якщо не захистимо їх належним чином», – зазначив глава держави.

Президент та Лотта Сільвандер обговорили можливості соціальної підтримки дітей, які опинилися за межею бідності.

Лотта Сільвандер зазначила, що пандемія COVID-19 стала викликом для майбутнього дітей в Україні та світі. За її словами, найбільш незахищеними є малюки до трьох років та діти, які виховуються у багатодітних родинах і самотніми батьками.

«Бідність також є часто причиною того, що багато дітей опиняються в інституціях та позбавлені права на сім'ю. Ми сподіваємось, що лідерство Президента України дозволить здійснити реальні кроки для покращення життя кожної дитини в Україні. ЮНІСЕФ підтверджує готовність працювати спільно з українською владою для впровадження цих змін», – зауважила Сільвандер.

Зеленський резюмував, що Україна хотіла б використати інструменти менеджменту та досвід ЮНІСЕФ, щоб швидше імплементувати програму соціального захисту дітей.

Як повідомлялося, 1 червня відзначається Міжнародний день дітей.

Фото: ОП