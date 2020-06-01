Зеленська та голова представництва ЮНІСЕФ відвідали будинок для дітей-сиріт з інвалідністю

Дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер відвідали приватний заклад соцзахисту для дітей-сиріт з інвалідністю та ознайомилися з умовами догляду вихованців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Практика малих групових будинків дуже поширена у світі. З роботою одного з таких я мала нагоду ознайомитися під час візиту до Литовської Республіки і була вражена результатами. Для України такі будинки поки нове явище, але сьогодні я ще раз переконалася, як можуть змінюватися діти з інвалідністю, коли їх оточує справжня турбота. І впевнена, що такі форми виховання є кращою альтернативою традиційним дитячим будинкам та інтернатам, і їх важливо розвивати», – зауважила Зеленська.

Вона наголосила, що повсякдення закладу соціального захисту майже не відрізняється від усталеного домашнього побуту.

На думку першої леді, саме таке сімейне середовище є запорукою інтеграції дітей з інвалідністю у суспільство та зменшення їхнього соціального відчуження.

У першому в Україні малому груповому будинку Happy Home виховується шестеро дітей-сиріт з інвалідністю віком від п'яти до восьми років. Діти живуть, як у звичайній сім’ї. Вони мають власні кімнати, вчаться самостійно дотримуватися правил елементарної гігієни, долучаються до домашніх справ, здобувають знання індивідуально, готуються до навчання в інклюзивних класах та роблять спроби взаємодіяти із соціумом: спілкуються з сусідами, граються разом з іншими дітьми.

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За організацію побуту, годування, освіту та дозвілля вихованців відповідають соціальні працівники та їхні помічники – няня, психолог, педагог, лікар-реабілітолог, логопед. За словами фахівців, незважаючи на важкі діагнози, у розвитку дітей спостерігається прогрес.

Як зауважила директор Happy Home Оксана Сидорчук, заклади такого типу – це можливість для дітей, які мають малі шанси проживати в сім'ях, уникнути ізоляції на все життя.

«Ми створюємо умови для реабілітації дітей-сиріт з інвалідністю, щоб вони стали для нас своїми, для друзів – потрібними, для школи – здатними, для життя – підготовленими, для когось – улюбленими та прийнятими», – підкреслила вона.

Малі групові будинки мають на меті створення умов проживання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з інвалідністю, шляхом опіки та їхнього виховання, максимально наближених до сімейних. Крім того, заклади покликані забезпечити соціалізацію та підготовку до самостійного життя, надання комплексу необхідних послуг, зокрема в громаді, а також сприяти поверненню дітей в біологічну сім’ю, усиновленню або влаштуванню в сімейні форми виховання.