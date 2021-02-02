На всіх ділянках фронту на Донбасі зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 12.00 2 лютого не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша», - зазначила Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.