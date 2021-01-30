ОБСЄ нарахувала майже 500 порушень «тиші» на Донеччині

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 474 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Більшість з порушень пов'язана з навчаннями з бойовою стрільбою, які проводили бойовики.

"Всі постріли та розриви снарядів, а також 327 пострілів зі стрілецької зброї, зафіксовані в районах на південь від Софіївки, за оцінкою спостерігачів ОБСЄ, були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки. Це є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, згідно з яким проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонено", - наголошується у повідомленні.

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Тим часом в Луганській області СММ не зафіксувала жодних порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо: після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня 2020 року була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала не менше 7853 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.