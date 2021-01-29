Вздовж лінії розмежування на Донбасі відкриють пункти COVID-щеплення

Для вакцинації українців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей уздовж лінії розмежування буде створено пункти вакцинації.

Про це в ході онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства в боротьби з COVID-19" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Для того, щоб вакцинувати українців, які проживають на окупованому Донбасі, уздовж лінії розмежування будуть створені пункти вакцинації, де відповідно можливо буде проведення цієї кампанії (по вакцинації - ред.) - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз Україна не має точну інформацію про кількість хворих людей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, оскільки окупаційна влада її приховує.

Водночас, за словами Степанова, український план вакцинації передбачає вакцинацію від СOVID-19 всіх громадян.

"План вакцинації передбачає також вакцинацію всіх громадян України, в тому числі тих, які живуть на тимчасово окупованих територіях на Донбасі і в анексованому Криму. Ми вважаємо, що не залежно від того, де живе українець, він має отримати доступ до безкоштовної вакцини", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні може початися в районі 15 лютого або пізніше.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.

В Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу - 5 181.