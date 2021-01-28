Доба у зоні ООС: окупанти десять разів зривали «тишу»

Протягом минулої доби, 27 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Павлополя, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Богданівка, ворог застосував проти наших воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Також, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї. В передмісті Мар’їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї - ще й з підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Біля населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська гатили з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських бійців немає.

Від початку поточної доби, 28 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Як повідомлялося, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.