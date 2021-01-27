Окупанти п'ять разів зривали «тишу» на Донбасі, поранений військовий ЗСУ

Протягом минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Новоолександрівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Як зазначають у штабі, поблизу Новозванівки противник застосував в бік українських позицій автоматичний станковий гранатомет.

Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Фото: ООС