Окупанти п'ять разів зривали «тишу» на Донбасі, поранений військовий ЗСУ

Окупанти п'ять разів зривали «тишу» на Донбасі, поранений військовий ЗСУ

Укрінформ
Протягом минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Новоолександрівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Як зазначають у штабі, поблизу Новозванівки противник застосував в бік українських позицій автоматичний станковий гранатомет.

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Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Фото: ООС

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