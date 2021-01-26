Окупанти відкривали вогонь на підступах до Авдіївки та Мар’їнки

Російські окупаційні війська від початку доби 26 січня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських бійців немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Протягом поточної доби, 26 січня, на переважній частині ділянок в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки українські військові зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як зазначається, про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Поранень зазнав один український військовий.