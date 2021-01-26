Окупанти відкривали вогонь на підступах до Авдіївки та Мар’їнки
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
“Протягом поточної доби, 26 січня, на переважній частині ділянок в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки українські військові зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Як зазначається, про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Поранень зазнав один український військовий.