Ворожий снайпер відкривав вогонь біля Мар’їнки, пошкоджена камера спостереження

Російські окупаційні війська 26 січня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00, на Донецькому напрямку зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ”, - зазначив він.

Зокрема, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемета, а в районі Мар’їнки діяв ворожий снайпер. В результаті снайперських пострілів противника пошкоджена камера спостереження.

За словами Шаравари, бойових втрат серед українських підрозділів немає. Українські воїни надали адекватну відповідь на обстріли противника.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.