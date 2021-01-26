Окупанти сім разів порушили «тишу» на Донбасі, поранений український боєць
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Об'єднаних сил, передає Укрінформ.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Південного збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів – мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Хутір Вільний, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
«Внаслідок обстрілів отримав поранення один український воїн. Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів», - зазначили у штабі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», біля Тарамчука противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї та Павлополя окупанти використали проти наших захисників стрілецьку зброю, а неподалік Водяного – ще й підствольний гранатомет.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 26 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Фото: ООС