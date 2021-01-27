Місія ОБСЄ за добу нарахувала на Донбасі 118 порушень «тиші»

СММ ОБСЄ протягом понеділка, 25 січня зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 56 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №19/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 26 січня.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість цих порушень сталися вранці 25 січня в районах на схід від н. п. Василівка (непідконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька).

Зазначається, що за добу до того в Донецькій області було зафіксовано 17 таких випадків.

"У Луганській області СММ зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження", - вказують спостерігачі.

За їхніми даними, усі ці порушення сталися на північ, північний схід і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

За попередню добу на Луганщині не було зафіксовано жодного порушення "тиші".

Фото: ОБСЄ