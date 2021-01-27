Місія ОБСЄ за добу нарахувала на Донбасі 118 порушень «тиші»

Місія ОБСЄ за добу нарахувала на Донбасі 118 порушень «тиші»

Звіт
Укрінформ
СММ ОБСЄ протягом понеділка, 25 січня зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 56 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №19/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 26 січня.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість цих порушень сталися вранці 25 січня в районах на схід від н. п. Василівка (непідконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька).

Читайте також: Кількість порушень «тиші» на Донбасі торік зменшилася на 55% - ОБСЄ

Зазначається, що за добу до того в Донецькій області було зафіксовано 17 таких випадків.

"У Луганській області СММ зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження", - вказують спостерігачі.

Читайте також: Дрони ОБСЄ виявили десятки невідведених «Градів» на окупованому Донбасі

За їхніми даними, усі ці порушення сталися на північ, північний схід і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

За попередню добу на Луганщині не було зафіксовано жодного порушення "тиші".

Фото: ОБСЄ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-