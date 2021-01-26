Поранений під Хутором Вільним боєць - у стабільно тяжкому стані

Стан здоров’я військовослужбовця ЗСУ, який 25 січня зазнав поранення поблизу населеного пункту Хутір Вільний, залишається стабільно тяжким.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform із посиланням на інформацію провідного хірурга Північного регіону підполковника медичної служби Сергія Шипілова.

“Стан здоров’я військовослужбовця, який 25 січня зазнав поранення поблизу населеного пункту Хутір Вільний, залишається стабільно тяжким”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовець дістав наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені. Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом.

Завдяки швидким та професійним зусиллям передової медичної групи воїну була надана кваліфікована медична допомога і після стабілізації стану його вертольотом доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в м. Харків.

Після проведення більш глибокого обстеження та комп’ютерної томографії військовослужбовця було додатково прооперовано.

“На ранок стан хворого стабільно важкий, він у свідомості, функція правої легені задовільна, кровотечі немає. Він продовжує лікування, яке спрямоване на його відновлення та повернення у стрій”, — зазначив Шипілов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами позицій у районі Золотого на Луганщині. Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.