Кияни зможуть отримати COVID-вакцину в наступні кілька тижнів - Кличко

Міський голова Києва очікує, що найближчими тижнями столиця отримає вакцину проти коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це ефірі програми “Свобода слова” телеканалу ICTV заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Ми робимо все для того, щоб забезпечити киян вакциною, і я переконаний, що в наступні декілька тижнів кияни зможуть її отримати", - зазначив Кличко.

За його словами, Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцин проти коронавірусу.

"Ми використовуємо всі зв'язки, які на сьогодні існують, спілкуємося з європейськими, американськими компаніями, які у світі відомі, для того, щоб у найближчі тижні отримати вакцини від постачальників. Ми зможемо прийняти рішення на сесії Київради, аби закупити цю вакцину. Це ми говоримо зараз про 1 мільйон доз і це приблизно якщо дві дози на людину, то пів мільйона людей зможуть її отримати", - розповів мер столиці.

Він пояснив, що насамперед щеплення зможуть отримати працівники медичної та освітньої сфер, люди похилого віку.

Кличко також підкреслив, що у столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації.