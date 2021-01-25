Президент - Службі зовнішньої розвідки: Сьогодні треба працювати понад свої можливості

Президент Володимир Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки з професійним святом і закликав бути більш проактивними в обстоюванні національних інтересів.

Зустріч з працівниками СЗР відбулася 25 січня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами Зеленського, процеси, які останнім часом відбуваються у світі, засвідчують початок докорінної трансформації глобального безпекового середовища.

«Ми навчилися стримувати та протидіяти зовнішнім загрозам. Настав час переходити до більш амбітних дій і бути більш проактивними, відстоюючи національні інтереси нашої держави», – звернувся він до працівників СЗР.

Президент зазначив, що одним з перших кроків на цьому шляху може стати формування «альянсу безпеки» з-поміж країн-партнерів.

«Ви маєте досвід і можливості, щоб втілити це в життя. Більш того, «операції впливу» – це одна з ключових форм роботи розвідувальних структур», – зауважив він.

Глава держави наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має щоденно посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу.

«Я високо ціную вашу відданість своєму обов’язку та відданість присязі. Наполегливість і патріотизм під час виконання покладених завдань. І впевнений, що вам під силу вивести нашу розвідку на новий, високий рівень», – зазначив Зеленський.

Перший підрозділ зовнішньої розвідки Української Народної Республіки був створений 24 січня 1919 року. У цьому контексті Президент наголосив, що сьогодні, як і сто років тому, робота зовнішньої розвідки є надважливою для національної безпеки держави, її соборності та незалежності.

«Сьогодні ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. А отже – повинні працювати понад свої можливості», – зазначив глава держави.

Він вручив співробітникам СЗР державні нагороди та сертифікати на квартири.

Як повідомлялося, 24 січня в Україні відзначався День зовнішньої розвідки.

Фото: ОП