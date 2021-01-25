В українській армії від COVID-19 померла 41 особа
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медсил ЗСУ.
«Станом на 10.00 25 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 758 осіб... За минулу добу зареєстровано 4 нові випадки», - йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби, один новий хворий госпіталізований, його стан здоров’я задовільний, решта - на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. На ізоляції перебуває 134 особи.
У Медсилах зазначають, що зафіксовано 41-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗСУ перебував на стаціонарному лікуванні у Каховській центральній міській лікарні та отримав позитивний ПЛР-тест 22 січня. Попри терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 січня лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків COVID-19, з них за добу 2516.