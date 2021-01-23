Окупанти за добу шість разів порушили «тишу», втрат чи поранених немає

Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про таке йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. В районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Також військові кажуть, що поруч з Новолуганським зафіксували роботу ворожого снайпера, а поблизу Шумів російсько-окупаційні війська випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає. Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали у штабі ООС.

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Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 6 360 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.