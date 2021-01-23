Денісова каже, що окупанти таки передадуть полонених українців через Мінськ

Бойовики передаватимуть полонених за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у коментарі Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Мова йде про передачу заручників за участі кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

«Ми дізналися нову інформацію, її розповсюдили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали розповсюджувати деякі політики, що ніби-то (передавати – ред.) будуть через Майорськ (КПВВ «Майорське» – ред.), а потім все ж таки відбулося так, як відбулося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк – Луганськ – Ростов-на-Дону – Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи із пропуску», – сказала Денісова.

Омбудсмен додала, що нової інформації щодо передачі поки немає.

Як повідомлялося, у середу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що з боку ОРДЛО в односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб, процес може розпочатися сьогодні-завтра.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це, нібито, домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.