Міноборони готове збільшити фінансування ракетної програми - Таран

Міністерство оборони України готове збільшити фінансування перспективних проєктів української ракетної програми.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран заявив за підсумками відвідування стратегічних підприємств вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ “Південне”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Міністерство оборони останнім часом активізувало роботу над нарощенням нашого ракетного щита. Тому, крім іншого, тут, у Дніпрі, нас цікавлять перспективні розробки у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України. Для цього Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми”, - заявив Таран.

Як повідомлялося, Ракетна програма України - комплекс відновлювальних дій щодо ракетного потенціалу України. Активно впроваджується й розробляється після початку військової агресії Росії.

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КБ «Південне», зокрема, розробляє близько десяти проєктів розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України.

Фото: Міноборони