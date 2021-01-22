Міноборони готове збільшити фінансування ракетної програми - Таран
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран заявив за підсумками відвідування стратегічних підприємств вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ “Південне”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Міністерство оборони останнім часом активізувало роботу над нарощенням нашого ракетного щита. Тому, крім іншого, тут, у Дніпрі, нас цікавлять перспективні розробки у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України. Для цього Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми”, - заявив Таран.
Як повідомлялося, Ракетна програма України - комплекс відновлювальних дій щодо ракетного потенціалу України. Активно впроваджується й розробляється після початку військової агресії Росії.
КБ «Південне», зокрема, розробляє близько десяти проєктів розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України.
Фото: Міноборони